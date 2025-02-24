У компанії ставлять смартфон в один ряд із класичними фотоапаратами Leica.

Компанія Xiaomi нарешті показала дизайн свого флагманського смартфона Xiaomi 15 Ultra, а також трохи розповіла про нововведення. Його офіційно представлять уже 27 лютого.

Як уже було відомо, нова "Ультра" отримає оновлений блок камери, виконаний у вигляді літери "Г". "Найвеличніший дизайн камери за останні 100 років", – так у Xiaomi називають виконання тильної панелі, ставлячи смартфон в один ряд з класичними фотоапаратами.

Загалом буде три забарвлення, включно з чорно-сріблястим варіантом у дусі камер Leica. У кутку видніється напис "Ultra".

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У Xiaomi кажуть, що Xiaomi 15 Ultra встановить новий стандарт у мобільній зйомці. Смартфон отримає квадрокамеру, до якої увійдуть: 50-Мп основний датчик, 50-Мп надширококутник, 50-Мп телефотокамера і 200-Мп перископічна телефотокамера.

Характеристики Xiaomi 15 Ultra з'явилися в інтернеті раніше. Телефон вийде з 6,73-дюймовим дисплеєм OLED 2K, чипсетом Snapdragon 8 Elite, батарейкою 6000 мАг і корпусом із захистом IP69. Конкурувати "Ультра" буде з Galaxy S25 Ultra і iPhone 16 Pro Max.

Xiaomi 15 Ultra, як повідомляється, буде представлений 27 лютого в Китаї, втім, вже на початку березня відбудеться його дебют на глобальному ринку. Приблизно в цей же час дебютує глобальна версія Xiaomi 15.

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