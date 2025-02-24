Двоколірний і білий Xiaomi 15 Ultra на офіційних рендерах / колаж УНІАН, фото Xiaomi

Компанія Xiaomi нарешті показала дизайн свого флагманського смартфона Xiaomi 15 Ultra, а також трохи розповіла про нововведення. Його офіційно представлять уже 27 лютого.

Як уже було відомо, нова "Ультра" отримає оновлений блок камери, виконаний у вигляді літери "Г". "Найвеличніший дизайн камери за останні 100 років", – так у Xiaomi називають виконання тильної панелі, ставлячи смартфон в один ряд з класичними фотоапаратами.

Загалом буде три забарвлення, включно з чорно-сріблястим варіантом у дусі камер Leica. У кутку видніється напис "Ultra".

Відео дня

Фото Xiaomi 15 Ultra 24 лютого 2025
Фото Xiaomi 15 Ultra 24 лютого 2025
Фото Xiaomi 15 Ultra 24 лютого 2025
Фото Xiaomi 15 Ultra 24 лютого 2025
Фото Xiaomi 15 Ultra 24 лютого 2025
Фото Xiaomi 15 Ultra 24 лютого 2025
Фото Xiaomi 15 Ultra 24 лютого 2025

У Xiaomi кажуть, що Xiaomi 15 Ultra встановить новий стандарт у мобільній зйомці. Смартфон отримає квадрокамеру, до якої увійдуть: 50-Мп основний датчик, 50-Мп надширококутник, 50-Мп телефотокамера і 200-Мп перископічна телефотокамера.

Характеристики Xiaomi 15 Ultra з'явилися в інтернеті раніше. Телефон вийде з 6,73-дюймовим дисплеєм OLED 2K, чипсетом Snapdragon 8 Elite, батарейкою 6000 мАг і корпусом із захистом IP69. Конкурувати "Ультра" буде з Galaxy S25 Ultra і iPhone 16 Pro Max.

Xiaomi 15 Ultra, як повідомляється, буде представлений 27 лютого в Китаї, втім, вже на початку березня відбудеться його дебют на глобальному ринку. Приблизно в цей же час дебютує глобальна версія Xiaomi 15.

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