Всередині чіп Snapdragon 888 і батарея 8300 мАг.

Компанія Huawei представила свій новітній планшет MatePad Air з тонким корпусом та продуктивністю на рівні ПК. Також повідомляється, що це перший планшет на ринку зі співвідношенням сторін 3:2.

Планшет отримав 11,5-дюймовий IPS-екран з роздільною здатністю 2,8 K (2800 х 1840 пікселів) і адаптивною частотою оновлення від 30 до 144 Гц. Яскравість – 500 ніт, а важить пристрій 508 грамів при товщині 6.4 міліметра.

Всередині MatePad Air стоїть чіп Snapdragon 888 і батарея на 8300 маг з підтримкою зарядки потужністю 40 Вт. В якості операційної системи виступає фірмова HarmonyOS 3.1. Планшет підтримує фірмовий стилус Huawei m-pencil другого покоління.і магнітну клавіатуру, яка перетворює пристрій на подобу ноутбука.

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Huawei MatePad Air вже доступний для замовлення в Китаї. Базова модель з 8+128 ГБ пам'яті обійдеться в 2899 юанів (~15 200 грн), а найдорожча з 12+521 ГБ – 3299 юанів (~21 000 грн).

У продаж все в тому ж Китаї вони надійдуть вже 25-го травня. Дата релізу в світі поки не повідомляється.

До речі, днями в Європі вийшов перший планшет компанії OnePlus – це справжній "вбивця" iPad. З головних фішок, це незвичайне розташування камери, екран 144 Гц і місяць роботи на одній зарядці в режимі очікування.

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