Новинка представлена у двох діагоналях: 65 і 75 дюймів.

Слідом за своїм новим недорогим 70-дюймовим "розумним" телевізором компанія Xiaomi поповнила також лінійку ігрових телевізорів під брендом Redmi моделлю Redmi Gaming TV X Pro.

Новинка представлена у двох діагоналях: 65 і 75 дюймів. Обидві підтримують роздільну здатність 4K, частоту оновлення 120 Гц і 94% охоплення кольорової палітри DCI-P3.

При включенні гри телевізор автоматично активує режим низької затримки (ALLM) і відключає всі непотрібні функції, щоб прискорити відгук. Також заявлена підтримка технології VRR, яка регулює частоту оновлення в реальному часі відповідно до частоти кадрів на виході. А ще він підтримує AMD FreeSync Premium, Dolby Vision і Dolby Atmos.

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В основі апаратної платформи лежить 4-ядерний чіп ARM Cortex-A73, з 3 ГБ оперативної та 32 ГБ накопичувальної пам'яті. Набір портів такий: HDMI 2.1, два HDMI 2.0, USB 2.0, Ethernet, а також AV-роз'єм.

Ціна питання – 2999 юанів (~15 000 грн) за 65-дюймову модель і 4299 юанів (~22 000 грн) за 75-дюймову. Поки тільки в Китаї, але незабаром їх напевно можна буде знайти й торгових майданчиках по типу AliExpress.

Xiaomi випустила один з найдешевших моніторів для роботи

Раніше в цьому місяці в лінійці моніторів Redmi від Xiaomi також з'явилася нова 24-дюймова модель – з підтримкою роздільної здатності 1080p, яскравістю 250 ніт і частотою оновлення 75 Гц.

Новинка є одним з найдешевших рішень у своєму класі – Redmi A24 оцінили в 539 юанів, або приблизно 2800 грн.

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