Компанія пояснила, які помилки при виявленні рідини на своєму iPhone користувачі допускають найчастіше.

Apple оновила розділ з рекомендаціями на випадок, якщо смартфон впав у воду або на екрані з'явилося попередження про виявлення рідини. Там, серед усього іншого, окремо згадується, що айфон не можна сушити за допомогою рису.

Так, багато хто з користувачів впевнені, якщо покласти мокрий телефон в миску з рисом, то вода вбереться, а пристрій знову запрацює. Однак на ділі ви тільки пошкодите внутрішні компоненти айфона. Наприклад, крохмаль, що входить до складу рису, може проникнути в корпус iPhone і роз'їдати шлейфи.

Що не потрібно робити з утопленим iPhone:

Не сушіть iPhone за допомогою зовнішнього джерела тепла або стисненого повітря.

Не вставляйте в роз'єм сторонні предмети, наприклад ватяну паличку або паперовий рушник.

Не кладіть iPhone у мішок з рисом. В іншому випадку дрібні частинки рису можуть пошкодити ваш iPhone.

Замість цього, візьміть айфон в руку так, щоб порт дивився вниз. Постукайте по верхній частині пристрою, щоб струсити воду. Після цього, покладіть його в провітрюване приміщення і почекайте, поки висихне. Це може зайняти до 30 хвилин.

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При зануренні у воду на екрані iPhone зазвичай з'являється напис "Виявлена рідина. Зарядка недоступна...". Якщо після "сушки" на екрані досі висвічується жовтий знак оклику – значить волога залишилася, і потрібно почекати ще.

Втім, іноді трапляється так, що знак оклику не зникає довгий час. Це може бути помилка системи – спробуйте перезавантажити iPhone і під'єднати зарядний пристрій. Якщо iOS знову попереджає про виявлення рідини, зверніться до сервісного центру.

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