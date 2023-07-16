У мережі з'явилися фотографії лінійки Phone 15 / джерело: Weibo

У всіх iPhone 15 будуть тонкі і симетричні рамки екрана, але у Pro-версій вони будуть все-таки тонші, ніж у базових iPhone 15. Також всі цьогорічні айфони отримають динамічний виріз Dynamic Island

Це підтверджують опубліковані у мережі фотографії захисних стекол всіх смартфонів лінійки iPhone 15, а також свіжі рендери, створені на основі останніх витоків.

Про те, що інтерактивний виріз, що з'явився вперше в iPhone 14 Pro і iPhone 14 Max, буде використаний у всіх моделях iPhone 15, говорив аналітик Росс Янг ще в 2022 році. Новий знімок в черговий раз підтверджує ці дані. 

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Джерело: Weibo

Якщо судити по новому фото, "прошки" отримають трохи тонші рамки, ніж базові iPhone 15.  Як очікується, рамка нового флагмана Apple буде шириною всього 1,55 мм по колу  – це рекорд серед усіх смартфонів на ринку. Поки рекорд за Xiaomi 13 з 1,81 мм.

Зміни в дизайні будуть супроводжуватися оновленим "залізом". Вже підтверджено, що iPhone 15 Pro і 15 Pro будуть працювати на новенькому процесорі Apple A17 Bionic, тоді як дешевші версії залишаться з торішнім, але все ще потужним A16 Bionic. Обсяг оперативної пам'яті при цьому збільшиться з 6 до 8 гігабайтів.

У всіх яблучних смартфонів також збільшиться місткість акумуляторів, якщо вірити останнім чуткам.Також iPhone 2023 року вийдуть з роз'ємом USB-C. якого раніше ніколи не було в смартфонах Apple.

Між тим відразу кілька джерел повідомляють, що нас чекає найдорожче покоління айфонів в історії. Зокрема, моделі Pro можуть подорожчати на 200 доларів. Остання така кардинальна зміна цін була в 2017-му, коли був представлений iPhone X за $999. До презентації лінійки iPhone 15 залишається менш ніж два місяці.

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