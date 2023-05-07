До списку потрапили моделі від Samsung, Google, Apple і OnePlus.

У 2023 році смартфони-флагмани будуть стояти дорожче, ніж будь-коли. Але можна купити девайс, здатний на все, що забажає користувач, маючи в кишені $200. Фахівці популярного техпорталу Digital Trends склали свій рейтинг найкращих бюджетних смартфонів, які ви можете купити прямо зараз.

До списку потрапили моделі від Samsung, Google, Apple і OnePlus. Показово, що пристроїв від Xiaomi або Redmi, які спеціалізується переважно на випуску недорогих смартфонів, в ньому немає.

Samsung Galaxy A54 – найкращий вибір для більшості людей

Він схожий на Galaxy S23, але коштує вдвічі дешевше, має чудовий екран і камеру, ідеальну для соціальних мереж. Загалом, це чудовий вибір для тих, хто хоче користуватися програмним забезпеченням Samsung Galaxy, але не потребує флагманської потужності.

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З недоліків фахівці виділили батарею, яка не розрахована на роботу довше, ніж півтора дня і відсутність бездротової зарядки. Однак, щоб отримати телефон без цих" мінусів", потрібно витратитися більше, ніж 400 доларів.

Google Pixel 6a – недорогий смартфон з найкращою камерою

Жоден інший пристрій в середньобюджетному сегменті не може позмагатися з Pixel 6a в плані камери, софта і продуктивності, пише Digital Trends. Він виконаний в дизайні поточних флагманів Google, з чіпом Google Tensor, 6.1-дюймовим екраном 60 Гц, батареєю 4410 мАг і 6+128 пам'яті.

Основним недоліком є екран із частотою оновлення 60 Гц, що здається мізерним у 2023 році, коли конкуренти з подібною ціною пропонують екран із частотою 90 Гц або вище. Але цей момент компенсується коштом першокласного програмного забезпечення.

Apple iPhone SE (2022) – найкращий дешевий iPhone

Це найкомпактніший iPhone, який ви можете придбати сьогодні, але він все ще потужний, а також має Touch ID та останню версію iOS. Загалом, чудовий варіант для шанувальників Apple, які сумують за маленькими телефонами, але не хочуть жертвувати продуктивністю.

Час автономної роботи – головний недолік. Навряд чи вдасться "видавити" з нього багато навіть при помірно інтенсивному використанні.

OnePlus Nord N300 5G – найкращий телефон до 250 доларів

Бюджетний апарат є наступником популярної моделі Nord N200. Він має всі основні функції, такі як частота оновлення екрана 90 Гц та 5G, а також тривалий час автономної роботи. Це оптимальний варіант для тих, хто цінує екран і час автономної роботи більше, ніж камеру і дизайн.

З недоліків згадуються простенькі камери, відсутність захисту від води і пилу, а також той факт, що він не буде отримувати оновлення після Android 13.

Samsung Galaxy A14 5G – найкращий телефон до 200 доларів

Це один з найбільш доступних і популярних телефонів лінійки Galaxy. Він має великий екран, чудове програмне забезпечення та гідну камеру за дуже конкурентоспроможною ціною. Galaxy A14 дешевший, ніж той самий Galaxy A54, який очолює список, але вони мають багато спільних переваг. Тому якщо ваш бюджет не перевищує $200, цей телефон – оптимальний варіант.

Мінуси очікувані – від процесора багато чого чекати не варто, також немає захисту від води і пилу, а швидка зарядка тільки до 15 Вт.

Якщо ви в пошуках потужної начинки, УНІАН ділився рейтингом найпотужніших смартфонів на ринку. У 2023 році рейтинг флагманів очолює ASUS ROG Phone 7 Ultimate, який отримав найтоповішу на сьогодні начинку. На другому місці розмістився OPPO Find X6 Pro, а замкнув трійку Red Magic 8 Pro+.

Також публікували цікавий рейтинг смартфонів, якими найбільше задоволені користувачі у 2023 році. Він складається з оглядкою нема на тести, а на реальні відгуки користувачів.

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