До списку потрапили моделі Redmi, Samsung та Realme. Також знайшлося місце бюджетному Айфону.

Купуючи смартфон дешевше 200 доларів, особливо не сподіваєшся на потужне залізо і тривалу підтримку оновленнями. Але навіть такі "бюджетники" можуть порадувати – наприклад, наявністю непоганої для їх вартості камери або потужної батареї.

Редактори порталу Gizchina відібрали п'ятірку найкращих смартфонів вартістю до 200 доларів або 8000 грн, Яке можна сміливо брати прямо зараз. До списку потрапили моделі Redmi, Samsung і Realme і навіть бюджетний Айфон.

Відкриває бюджетний топ Xiaomi Redmi Note 12 4G. Незважаючи на бюджетність девайс отримав 120-герцовий AMOLED-екран на 6.67 дюйма з роздільною здатністю Full HD+, середній процесор Snapdragon 685 та камери на 50+8+2 мегапікселів, що видають якісні фото.

Незважаючи на бюджетність девайс отримав 120-герцовий AMOLED-екран на 6.67 дюйма з роздільною здатністю Full HD+, середній процесор Snapdragon 685 та камери на 50+8+2 мегапікселів, що видають якісні фото. Відразу за ним йде Samsung Galaxy A14 – на сьогодні це один з найдоступніших смартфонів лінійки Galaxy. У нього 6,6-дюймовий IPS-екран, сучасний дизайн, оптимальний процесор MediaTek Helio G80 і якісний самсунгівський софт.

– на сьогодні це один з найдоступніших смартфонів лінійки Galaxy. У нього 6,6-дюймовий IPS-екран, сучасний дизайн, оптимальний процесор MediaTek Helio G80 і якісний самсунгівський софт. Замикає трійку бюджетників Redmi 10, що вийшов ще в 2021 році, але досі не втратив своєї актуальності. Це хороший варіант для тих, хто не хоче віддавати більше ніж 200 доларів за здоровий екран, непогане залізо і круту автономність. Також для свого цінового сегмента смартфон володіє непоганою оптикою. Відео дня

На четвертому місці розташувався бестселер 2022 року Realme 9i із непоганим екраном, хорошою автономністю і надійним процесором. Замикає п'ятірку iPhone SE (2020) – один з останніх якісних компактних смартфонів на ринку.

Якщо ви в пошуках нового смартфона, але хочеться чогось потужнішого, автори Gizchina склали аналогічний рейтинг для смартфонів бюджетом до $300 і $500. Показово, що в обох топах перше місце зайняли смартфони Xiaomi.

Також УНІАН писав про новий "середняк" від Xiaomi, який при ціні трохи дорожче $250 пропонує крутий OLED-дисплей і 200-мегапіксельну камеру, а в плані "начинки" обходить деякі бюджетні флагмани,

Вас також можуть зацікавити новини: