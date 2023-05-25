Смартфон першим на ринку отримав процесор Dimensity 8200 Ultrа, а основна камера тут як у більш дорогого Xiaomi 13.

Xiaomi сьогодні офіційно представила свій новий середньобюджетник Civi 3, в якому розробники зробили основний упор на дизайн. Він став наступником "найкрасивішого телефону компанії", як його називає сам виробник.

Смартфон першим на ринку отримав процесор Dimensity 8200 Ultra, який є покращеною версією базового Dimensity 8200. Сама Xiaomi підносить Civi 3 як доступну ігрову модель для молоді.

Товщина корпусу Civi 3 склала 7,56 мм, а вага – 173 грам. Апарату дісталася 6.55-дюймова OLED-матриця з частотою 120 Гц і невеликими вигинами по краях. На задній частині встановлений круглий блок камер, а корпус зроблений в двоколірному дизайні. Виглядає свіжо і незвично.

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Смартфон живиться від батареї на 4500 мАг з підтримкою швидкої зарядки потужністю 67 Вт. У складі основної камери три сенсори: 50-мегапіксельний Sony IMX800 з системою OIS, як в Xiaomi 13, ширік з роздільною здатністю 8 Мп і кутом захоплення 120 градусів, а також 2-Мп макрооб'єктив. Виріз під подвійну фронталку (32 + 32 Мп) перекочував прямо з Civi 2.

В оснащення також увійшли стереодинаміки з Dolby Atmos і Hi-Res Audio, підекранний сканер відбитків пальців, WI-FI 6, Bluetooth 5.3 і модуль NFC. З коробки Xiaomi Civi 3 працює на Android 13 з фірмовою оболонкою MIUI 14.

У Китаї ціни на новинку такі:

Xiaomi Civi 3 12+256 ГБ — 2499 юанів ( ~ 13 000 грн);

13 000 грн); Xiaomi Civi 3 12+512 ГБ — 2699 юанів ( ~ 14 000 грн);

14 000 грн); Xiaomi Civi 3 16+1 ТБ — 2999 юанів (~15 500 грн).

Поки що смартфон представлений для китайського ринку, але його реліз пізніше відбудеться і на міжнародному ринку.

Раніше ми писали, що Xiaomi випустила один з найкращих ноутбуків за співвідношенням "ціна-якість" – у нього алюмінієвий корпус, просунута акустика і відмінні конфігурації з процесорами Intel. Також в асортименті китайської компанії з'явився наддешевий антикризовий ігровий монітор з частотою 165 Гц.

В останні роки спостерігається зростаючий попит на так звані субфлагманські смартфони, які дуже часто в плані функціональності не поступаються дорогим флагманам. Популярний технопортал Gizchina відібрав п'ятірку найкращих пропозицій вартістю до $500, рекомендованих для покупки в 2023 році.

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