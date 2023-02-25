Вони й правда працюють, але є два важливих нюанси.

У листопаді 2022 року компанія Shift Robotics запустила на майданчику Kickstarter збір коштів на "ролики нового покоління" Moonwalkers, які дозволяють збільшити швидкість ходьби на 250%, не прискорюючи при цьому звичайний крок.

Напередодні учасники Kickstarter-кампанії почали отримувати свої "Місяцеходи" Один з них – ютубер Кейсі Нейстат з понад 12 млн підписників – протестував їх у ділі. Вони й правда працюють, але є два важливих нюанси.

Назвати їх просто роликами складно: по суті, це розумний гаджет, який кріпиться поверх звичайного взуття й оснащений вісьмома поліуретановими коліщатками. Через що дуже важлива залежність від хорошої дороги: коліщатка у взутті маленькі, тому навіть невелика ямка може стати причиною падіння. Другий момент – сходинки. Спускатися і підійматися ними складно, і навіть небезпечно, тому краще повільно й акуратно рухатися боком.

З інших особливостей – акумулятора від одного заряду вистачає на 10 км прогулянки, а 300-ватні двигуни здатні розвивати швидкість до 11,2 км/г. А якщо власник захоче швиденько скотитися, скажімо, з гірки, то швидкість все одно буде обмежена, завдяки навченому штучного інтелекту.

До слова, в рамках краудфандингової кампанії на Kickstarter Moonwalkers можна було попередньо замовити за 1000 доларів, зараз вони коштують 1400 доларів.

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