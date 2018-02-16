Завдяки сприянню інвесторам Тернопільщина опинилася серед лідерів із залучення іноземних інвестицій – Барна

На цьому закцентував увагу голова ТОДА Степан Барна під час зустрічі з надзвичайними та повноважними послами у рамках форуму «Благословенне Тернопілля».

Завдяки сприянню інвесторам Тернопільщина опинилася серед лідерів із залучення іноземних інвестицій.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, на цьому закцентував увагу голова ТОДА Степан Барна під час зустрічі з надзвичайними та повноважними послами у рамках форуму «Благословенне Тернопілля».

«Співпраця з іноземними державами, які вже стали для області добрими друзями та партнерами, дуже важлива. Адже завдяки цій співпраці вдається піднімати та розвивати економіку. Крім того, зі сторони обласної влади є повне сприяння і підтримка інвесторів та бізнесу. Саме тому Тернопільщина – серед лідерів як щодо залучення іноземних інвестицій, так і щодо створення сприятливого бізнес-клімату», – наголосив керівник області.

Читайте такожНавчені втратами мільйонів: на Тернопільщина цьогоріч по максимуму хочуть використати кошти державних субвенційПід час дипломатичної зустрічі говорили й про перспективи розвитку бізнесу в Україні та в Тернопільській області.

«Цьогоріч ми уже втретє плануємо провести інвестиційний форум «Тернопільщина INVEST», що є дуже добрим майданчиком для презентації інвестиційного та економічного потенціалу нашого краю, а також для створення фундаменту як для внутрішніх, так і зовнішніх капіталовкладень. Саме тому, ми раді бачити на форумі, крім представників бізнесу ще й надзвичайних та повноважних послів та консулів як сусідніх держав, так і далекого зарубіжжя, адже саме ви найкраще можете донести інформацію про Тернопільську область у країнах, які представляєте», – зазначив голова ОДА.