Обіцяли зарплату до $6 тисяч: у Тернополі двоє студентів вербували українок для роботи повіями в Дубаї і Туреччині

Оголошення про пошук кандидаток вони розмістили на сайтах в соцмережах, обумовивши, що претендентки повинні бути приємної зовнішньості та віком до 25 років.

У Тернополі затримали двох студентів, які вербували жінок для надання інтимних послуг за кордоном. Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, студенти пропонували зарплату від 3 до 6 тис. доларів в місяць.

Оголошення про пошук кандидаток вони розмістили на сайтах в соцмережах, обумовивши, що претендентки повинні бути приємної зовнішньості та віком до 25 років.

Дане оголошення почали перевіряти працівникив відділу боротьби із злочинами, пов’язаними із торгівлею людьми в Тернопільській області.

У ході перевірок з'ясувалося, що нелегальний бізнес в обласному центрі влаштували 21-річний юнак та його 21-річна подруга, обоє – студенти одного з місцевих вишів.

Вони через мережу інтернет шукали бажаючих працювати у Туреччині та Об'єднаних Арабських Еміратах.

Спілкувалися в соцмережах. Про роботу розпочинали говорити лише після того, як дізнавалися, що кандидати перебувають у складних матеріальних умовах – мають на вихованні дітей, хворих батьків та інші фінансові проблеми. Лише після цього роботодавці пояснювали суть роботи. Обов'язковою вимогою була надіслана фотографія та копія паспорту.

Коли дівчата погоджувалися з усіма умовами, роботодавці починали готувати документи на виїзд. Вони брали на себе усі фінансові витрати на виготовлення паспортів, віз, купівлю авіаквитків. Ці гроші, як стало відомо уже у ході перевірки, їм повертали іноземні замовники.

За дівчину, яка підходила для виїзду у Туреччину, студенти отримували від 500 до 1 тис. доларів, а яка підходила сутенерам з Дубаї – від 1 до 2 тис. доларів.

Дві дівчини – з Тернополя та Львова – спочатку погодилися на усі умови, але згодом злякалися і вирішили звернутися за допомогою до правоохоронців.

15 лютого дівчата мали вилітати на роботу з аеропорту "Київ", але їм не дозволили це зробити працівники департаменту боротьби із злочинами, пов’язаними із торгівлею людьми, тернопільські оперативники й представники державної прикордонної служби України.

Уже в Тернополі правоохоронці провели санкціональні обшуки під процесуальним керівництвом прокуратури у помешканнях студентів. У них вилучили мобільні телефони з переписками, комп'ютерну техніку, записники, флешки, гроші, отримані від незаконного заробітку та копії паспортів завербованих дівчат.

За попередньою інформацією, злочинний дует уже встиг відправити за кордон близько п'яти дівчат. У ході слідства стало відомо, що у сітку торгівців людьми потрапили жінки з Хмельниччини, Рівного, Вінничини та Запоріжжя.

Затриманим оголошено підозру за ст. 149 ч. 2 Кримінального кодексу України (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини).