Розіграш 18 лютого став щасливим для мешканця Тернопільської області.

Житель Тернопільщини виграв в лотерею 1 млн грн.

Як повідомили УНІАН в прес-службі організатора лотереї МСЛ, під час розіграшу 967-го тиражу, що відбувся 18 лютого, переможцем став гравець з Чортків.

Білет «Лото-Забави» він придбав у «ЛОТО маркеті» на вул. Шевченка у своєму райцентрі.

Оператор державних лотерей «М.С.Л.» запрошує переможця стати почесним учасником закритого «Клубу мільйонерів «М.С.Л.» та завітати до Києва, де на нього та його супутника або супутницю очікує незабутня персональна розважальна VIP-програма «Два дні з життя мільйонера».