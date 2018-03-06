У січні-лютому жителі Тернопільщини за програмою «Доступні ліки» отримали медикаментів майже на 4 мільйони гривень

Загалом протягом січня-лютого 2018 року в області до реалізації ліків по програмі долучилися 258 аптек.

У січні-лютому жителі Тернопільщини за програмою «Доступні ліки» отримали медикаментів на 3,9 млн грн.

Як повідомив сьогодні під час Всеукраїнської селекторної наради під головування Віце-прем’єр-міністра України Павла Розенк заступник голови Тернопільської ОДА Юрій Юрик, це складає 86% від виділених коштів.

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«Загалом протягом січня-лютого 2018 року в області до реалізації ліків по програмі долучилися 258 аптек. Лікарі виписали, а громадяни отримали медикаментів за понад 95 тис. Близько 64,7 тис. осіб отримали медикаменти в межах програми», – повідомив Юрик.

За його даними, загальний бюджет програми у Тернопільській області на 2018 рік складає понад 27 млн грн, протягом січня-лютого отримано 4,54 млн грн.

Крім того, 5 березня 2018 року згідно з наказом Міністерства охорони здоров’я Тернопільщина отримала 9 тис. доз вакцини КПК для профілактики кору. Цю вакцину передали у лікувально-профілактчні заклади області.