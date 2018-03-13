За дане звернення проголосували 52 присутні у залі депутати, один не голосував.

Тернопільська облрада закликала керівництво держави притягнути до відповідальності винних у силовому розгоні мирної акції протесту 3 березня у Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у зверненні до Президента України Петра Порошенка, Генерального прокурора України Юрія Луценка та Міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, прийнятому сьогодні на позачерговій сесії обласної ради.

Загалом представники громадських організацій, які ініціювали позачергову сесію, щоб дати оцінку подіям 3 березня у Києві, пропонували кілька проектів звернень, зокрема й таке, яке містило заклик звільнити з посади Авакова.

Та після тривалих консультацій депутати обрали компромсним варіант звернення, запропонований «Всеукраїнським об’єднанням учасників АТО Галичина».

За дане звернення проголосували 52 присутні у залі депутати, один не голосував.

«3 березня ветеранів та учасників АТО, які з 2014 року захищають нашу країну та її громадян від російсько-терористичної агресії, жорстоко побили, а понад півсотні осіб безпідставно затримали. Верхом прояву цинізму та зневаги до людей, які пройшли пекло війни, не шкодуючи ні життя, ні здоров’я, стало утримання патріотів тривалий час на колінах під об’єктивами десятків камер журналістів», – сказано у зверненні.

У ньому обласна рада засудила дії силовиків.

Відтак закликала керівництво держави забезпечити проведення об’єктивного розслідування та притягнути до кримінальної відповідальності винних правоохоронців та тих, хто віддавав накази.