Відділ туризму ОДА представляє найколоритніші та найцікавіші родзинки області, зокрема 34 замки, адже найбільша кількість замків в Україні зосереджена саме у Тернопільській області.

Тернопільщина представляє свій туристичний потенціал Форумі «Європа – Україна» у польському Жешуві.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, очолює делегацію заступник голови облдержадміністрації Олег Валов. Також участь у Форумі беруть й представники Лановецького, Чортківського та Теребовлянського районів.

Відділ туризму ОДА представляє найколоритніші та найцікавіші родзинки області, зокрема 34 замки, адже найбільша кількість замків в Україні зосереджена саме у Тернопільській області. Також на форумі делегація інформуватиме про розвиток аграрного та екологічного туризму, адже вже цього року Тернопільщина буде працювати за проектом «Тернопільське Придністер’я», що дозволить розвивати туристичну інфраструктуру, залучати інвесторів, а відповідно створювати нові робочі місця, залучати туристів та наповняти місцеві бюджети.

Загалом на Форумі розглядаються кілька панелей: «Бізнес та економіка», «Європейська інтеграція та реформи», «Міжнародна політика», «Спільнота». Водночас обговорюватимуться питання децентралізації та регіонального розвитку.