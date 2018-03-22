У Тернополі батько травмував свою дитину при спробі викрасти її зі школи (відео)

Наразі мама дівчинки звернулася в суд щодо позбавлення колишнього чоловіка батьківських прав.

У Тернополі батько завдав травми своїй дитині при спробі її викрасти.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції в Тернопільській області після того, як в мережі виклали відео з викраденням дитини, інцидент трапився на території місцевого навчального закладу. Чоловік, тікаючи з дитиною на руках, спіткнувся і впав. В результаті дитина отримала тілесні ушкодження.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. За попередньою інформацією, чоловік – рідний батько дитини, який мешкає у Києві. Проте з мамою дівчинки вони розлучені.

Чоловік неодноразово звертався в правоохоронні органи з заявою про те, що колишня дружина неналежно виконує батьківські обов'язки, погано виховує їхню десятилітню доньку та жорстоко з нею поводиться.

Представники ювенальної превенції розглянули скаргу та перевірили усю інформацію. За словами керівника ювенальної превенції ГУНП в Тернопільській області Петра Тиховича, викладене у заяві не підтвердилося. Дівчинка добре вчиться, відвідує школу та зарекомендувала себе, як старанна, працелюбна і дисциплінована дитина.

Мама малолітньої стверджує, що переживає, аби колишній чоловік не викрав і силою не вивіз дитину за кордон. За її словами, донька також боїться наодинці залишатися з татом, оскільки той неодноразово погрожував її викрасти.

Подія, яка трапилася у школі, внесена в Єдиний реєстр досудових розслідувань за ст. 128 ККУ - необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження.