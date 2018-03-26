У Тернополі майже 20 тис. осіб взяли участь у Хресній дорозі (фоторепортаж, відео)

80-тикілограмовий дерев’яний хрест почергово несли духовенство, представники влади, волонтери, бійці, капелани, ректори вишів Тернополя, представники молодіжних спільнот, молитовних груп.

Учора, 25 березня, у Тернополі відбулася традиційна Хресна дорога, участь в якій взяли майже 20 тис. осіб.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Тернопільсько-Зборівської єпархії УГКЦ, щорічний молитовний похід християн, який проводить УГКЦ у часі великого посту, очолив Архиєпископ і Митрополит Тернопільсько-Зборівський УГКЦ Василій Семенюк та близько 150 священнослужителів.

80-тикілограмовий дерев’яний хрест почергово несли духовенство, представники влади, волонтери, бійці, капелани, ректори вишів Тернополя, представники молодіжних спільнот, молитовних груп.

Учасники ходи молилися за мир в Україні, на молитовних стаціях читали уривки зі Святого Євангелія, роздуми над страстями Христовими, співали духовні пісні. Цьогоріч лунали нові духовні роздуми, які, переплітаючись із стаціями Хресної дороги, показали особливо глибокий аналіз морально-духовних недуг українського суспільства та закликали до діл милосердя, покаяння й небайдужості під час війни.

«Ісус помер в тяжких муках, помер за нас, з наших дітей. Це велика любов Божа спричинилася, що Він дав Свого Сина Єдинородного, щоб Він поніс муки, терпіння і ганебну смерть на хресті, щоб вказати нам дорогу до Неба. Ми йшли і роздумуваи над станом наших душ і постановили стати кращими християнами», – сказав на завершення архиєрей, подякувавши організаторам та висловивши сподівання, що наступного року завдяки спільним молитвам хресна хода відбудеться у державі, в якій закінчилася війна.

Також на Театральному майдані відбулося урочисте покладення квітів перед хрестом та меморіалом Героїв Небесної Сотні та бійців, які загинули, обороняючи Україну від російської агресії.

Організувала ходу Комісія у справах молоді Тернопільсько-Зборівської архиєпархії УГКЦ. На час кількагодинного заходу було перекрито рух на центральних вулицях міста.