Аферисти видурили мільйон гривень у жителів Тернопільщини, пообіцявши їм дешевші автомобілі

Клієнтів фірма заманювали через оголошення в інтернет-мережі та місцевих газетах, пропонуючи ціни, які були меншими за ринкові.

Аферисти видурили 1 млн грн у жителів Тернопільщини, пообіцявши їм дешевші автомобілі.

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Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, наразі із заявами уже звернувся 61 мешканець області.

Впродовж 2013-2016 року вони зверталися в філію столичної лізингової компанії, яка працювала в Тернополі на вулю Медовій.

Клієнтів фірма заманювали через оголошення в інтернет-мережі та місцевих газетах, пропонуючи ціни, які були меншими за ринкові.

Автомобілі потерпілим не показували, але переконували, що вони є на складі і через декілька днів після першого внеску прибудуть за адресою клієнта. Таким чином людину підводили до підписання угоди фінансового лізингу.

Після цього клієнти виплачували від 7 до 60 тис. грн першого внеску, однак дані суми, як стверджує керівництво компанії у столиці, чотири працівники філії у Тернополі привласнювали.

Відтак жодних автомобілів клієнти, які оформили угоди, так і не отримували.

Поліцейські розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 ККУ (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах).