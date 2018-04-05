Учора в Чортківському районі поблизу села Капустинці в річці Серет місцевий житель помітив тіло невідомого.

На Тернопільщині за добу виявили двох утоплеників.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, учора в Чортківському районі поблизу села Капустинці в річці Серет місцевий житель помітив тіло невідомого.

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Виїздом на місце пригоди працівники поліції встановили, що це житель села Заболотівка, 1952 року народження. Пенсіонера, який зник ще 26 січня, розшукували родичі та правоохоронці. Під час огляду трупа слідів насильницької смерті не виявлено.

Ще один нещасний випадок задокументували працівники Теребовлянського відділу поліції. Мешканка села Застіночне повідомила, що виявила в річці тіло потопельниці, ймовірно її односельчанки. Поліцейські підтвердили здогадки жінки. Померла 1946 року народження хворіла психічними розладами здоров’я. Тіло направили для проведення судово-медичної експертизи.