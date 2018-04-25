В дитсадках Тернополя за навчання "немісцевих" дітей братимуть по 1215 гривень в місяць

У Тернополі з 1 травня батьки, діти яких зареєстровані у інших територіальних громадах, самостійно оплачуватимуть витрати за перебування у садку у розмірі 1215 грн за одну дитину в місяць.

Наразі компенсувати оплату за навчання у дитсадках дітей без тернопільської прописки погодилися лише в двох територіальних громадах, в решті випадків витрати лягають на плечі батьків.

Читайте такожВ дитсадку на Тернопільщині від сальмонельозу постраждало майже 30 осіб, 23 з них — діти

Як повідомили УНІАН в прес-службі міського управління освіти, в рамках проведення реформи місцевого самоврядування в Україні відбувається і реформа міжбюджетних відносин.

"Тому, у зв’язку з впровадженням нової моделі фінансового забезпечення місцевих бюджетів, на виконання Бюджетного кодексу і закону «Про місцеве самоврядування в Україні» Тернопільською міською радою було прийнято рішення від 24.02.2017 року № 7/14/19 «Про взаємовідносини з об’єднаними громадами (іншими органами місцевого самоврядування) у сфері надання послуг (зі змінами).

Даним рішенням міської ради встановлено фінансові нормативи витрат на отримання послуг в комунальних закладах Тернополя. Фінансовий норматив витрат на отримання послуг в закладах дошкільної освіти Тернополя на одну дитину в місяць складає – 1215 грн. (по захищених статтях видатків – зарплата та комунальні платежі).

Усі батьки і діти належать до певної територіальної громади, орган місцевого самоврядування якої також має власний бюджет, за кошти якого повинен забезпечувати надання дітям освітніх послуг. Така позиція закріплена чинним законодавством України. Однак, станом на 20 квітня 2018 року угоди про здійснення міжбюджетних трансферів укладені між Тернопільською міською радою і Байковецькою сільською радою та Залозецькою селищною радою.

Враховуючи вищевикладене та на виконання рішення Тернопільської міської ради від 24.02.2017 року № 7/14/19 «Про взаємовідносини з об’єднаними громадами (іншими органами місцевого самоврядування) у сфері надання послуг (зі змінами), з метою врегулювання даного питання, дотримання законності на території міста Тернополя з 01 травня 2018 року батьки, діти яких зареєстровані у інших територіальних громадах, самостійно оплачуватимуть витрати за перебування у закладах дошкільної освіти у розмірі 1215 грн. на одну дитину в місяць”, - йдеться в документі, підписаному в.о. начальника управління освіти та науки ТМР Іриною Сум.

Раніше УНІАН писав, що дане рішення міської ради викликало спротив у “немісцевих” батьків.