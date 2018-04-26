В Тернополі після щеплення померло немовля

Медики не змогли врятувати життя 6-місячної дівчинки, якій напередодні зробили щеплення.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, інформація про смерть дитини надійшла 23 квітня о 21 годині від лікаря обласної дитячої лікарні. Медик розповіла, що шестимісячна пацієнтка поступила у заклад у стані клінічної смерті, врятувати її не вдалося.

З’ясувалось, що жодні реанімаційні заходи не дали результатів. Рідні дитини припускають, що причиною могло стати комплексне щеплення, котре провели малюку вранці того трагічного дня. Дівчинка виглядала абсолютно здоровою, а ввечері її стан раптово погіршився.

За попередніми результатами судово-медичної експертизи смерть немовляти настала від гострої дихальної недостатності. Загалом буде проведено ще ряд експертиз, для встановлення, чи дійсно такі летальні ускладнення могло спричинити вакцинування.

Відомості про подію внесено до єдиного реєстру розслідування злочинів згідно статті 115 Кримінального кодексу України з поміткою «природна смерть». Розслідування триває.