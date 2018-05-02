Вночі 1 травня на вул. Руській патрульні зупинили ВАЗ, який проїхав на червоний сигнал світлофора.

У Тернополі патрульні виявили нетверезого водія таксі.

Як повідомили УНІАН в прес-службі патрульної поліції Тернополя, вночі 1 травня на вул. Руській патрульні зупинили ВАЗ, який проїхав на червоний сигнал світлофора.

У водія інспектори одразу помітили ознаки алкогольного сп’яніння. Різкий запах алкоголю та нечітка вимова стали приводом для обстеження водія, яке він виявив пройти у медичному закладі. Результат аналізів підтвердив, що водій напідпитку.

На чоловіка склали протокол за керування транспортним засобом в нетверезому стані і вилучили посвідчення водія до рішення суду. Окрім того, патрульні винесли адміністративну постанову за ч.2 ст.122 КУпАП (порушення ПДР).