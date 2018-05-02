У Тернополі патрульні виявили нетверезого водія таксі
12:27, 02 травня 2018Тернопіль
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Вночі 1 травня на вул. Руській патрульні зупинили ВАЗ, який проїхав на червоний сигнал світлофора.
У Тернополі патрульні виявили нетверезого водія таксі.
Як повідомили УНІАН в прес-службі патрульної поліції Тернополя, вночі 1 травня на вул. Руській патрульні зупинили ВАЗ, який проїхав на червоний сигнал світлофора.
У водія інспектори одразу помітили ознаки алкогольного сп’яніння. Різкий запах алкоголю та нечітка вимова стали приводом для обстеження водія, яке він виявив пройти у медичному закладі. Результат аналізів підтвердив, що водій напідпитку.
На чоловіка склали протокол за керування транспортним засобом в нетверезому стані і вилучили посвідчення водія до рішення суду. Окрім того, патрульні винесли адміністративну постанову за ч.2 ст.122 КУпАП (порушення ПДР).
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