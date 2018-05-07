На Тернопільщині начальник одного з відділень пошти привласнила 100 тисяч гривень

17:28, 07 травня 2018
Тернопіль
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фото bank.gov.ua

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Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, жінка привласнювала кошти, які її односельці сплачували за різні послуги. Також вона привласнювала їхні поштові перекази.

Стосовно начальника відділення поштового зв’язку відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 191 Кримінального кодексу ("привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем"). 

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Теги: #пошта#гроші#Тернопільщина