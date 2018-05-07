На Тернопільщині начальник одного з відділень пошти привласнила 100 тисяч гривень
17:28, 07 травня 2018Тернопіль
182 0
Вона привласнювала кошти, які її односельці сплачували за різні послуги, а також грошові перекази.
Також вона привласнювала їхні поштові перекази \ фото bank.gov.ua
На Тернопільщині у Бережанському районі начальник одного із відділень поштового зв’язку ПАТ «Укрпошта» привласнила 100 тис. грн.
Читайте такожВипадкова молода знайома поцупила в тернопільського пенсіонера 26 тисяч гривень
Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, жінка привласнювала кошти, які її односельці сплачували за різні послуги. Також вона привласнювала їхні поштові перекази.
Стосовно начальника відділення поштового зв’язку відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 191 Кримінального кодексу ("привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем").
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter