На Тернопільщині начальник одного з відділень пошти привласнила 100 тисяч гривень

Вона привласнювала кошти, які її односельці сплачували за різні послуги, а також грошові перекази.

На Тернопільщині у Бережанському районі начальник одного із відділень поштового зв’язку ПАТ «Укрпошта» привласнила 100 тис. грн. Читайте такожВипадкова молода знайома поцупила в тернопільського пенсіонера 26 тисяч гривень Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, жінка привласнювала кошти, які її односельці сплачували за різні послуги. Також вона привласнювала їхні поштові перекази. Стосовно начальника відділення поштового зв’язку відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 191 Кримінального кодексу ("привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем").

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