Тернополянин через телефонного афериста втратив 11 тисяч гривень

Чоловік розповів шахраю всю конфіденційну інформацію про свою банківську карту і втратив гроші, які на ній знаходилися.

Тернополянин через телефонного афериста втратив 11 тис. грн. Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції в Тернопільській області, житель обласного центру повірив додзвонювачу, який повідомив, що банківський рахунок чоловіка заблоковано. Аби врятувати свої кошти тернополянин розповів невідомому всю конфіденційну інформацію. Як наслідок зловмисник зняв з його рахунку залишок у розмірі 11 тис. грн. Відомості про події внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до ст. 190 Кримінального кодексу ("шахрайство").

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