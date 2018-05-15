Усі небезпечні знахідки вилучені фахівцями групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління для подальшого знешкодження у безпечному місці шляхом контрольованого підриву.

На Тернопільщині на узбіччі дороги виявили 5 бронебійних снарядів часів Другої світової війни.

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, інцидент стався учора14 травня об 11 год у селі Угринів Підгаєцького району.

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Усі небезпечні знахідки вилучені фахівцями групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління для подальшого знешкодження у безпечному місці шляхом контрольованого підриву.

Окрім цього учора на околиці лісового масиву поблизу міста Копичинці Гусятинського району виявили мінометну міну та три артилерійські снаряди калібром 88 мм часів Другої світової війни, а у Збаражі – два артилерійських снаряди та 5 підривників часів Другої світової війни.