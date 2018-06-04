На Тернопільщині при отриманні хабара затримали заступника головного лікаря

За 1 тисячу доларів зловмисник обіцяв їй посприяти у працевлаштуванні фельдшером у комунальному лікувальному закладі.

На Тернопільщині при отриманні 1 тис. доларів хабара затримали заступника головного лікаря комунальної лікарні.

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, заступник керівника комунального закладу охорони здоров’я Тернопільської облради вимагав та одержав неправомірну вигоду в сумі 1 тис. доларів США від місцевої жительки. За цю суму зловмисник обіцяв їй посприяти у працевлаштуванні фельдшером у комунальному лікувальному закладі. Під час документування факту неправомірної вигоди посадовець намагався утекти від правоохоронців на власному авто, проте не справився з керуванням і його автівка врізалась у дерево. Відразу після ДТП зловмисника затримано.

Злочин викрито спільно із працівниками управління захисту економіки в Тернопільській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України.

Прокуратурою Тернопільської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ч.3 ст. 368 КК України (вимагання та одержання службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди).