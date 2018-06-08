Платники Тернопільщиниза січень-травень перерахували до зведеного бюджету 2,3 млрд грн – на 28,3% більше, ніж минулого року

Доходи місцевих бюджетів Тернопільщини з початку року склали 1,305 млрд грн.

Платники Тернопільщиниза січень-травень перерахували до Зведеного бюджету 2,281 млрд грн.

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Як повідомили УНІАН у відділі організації роботи Головного управління ДФС у Тернопільській області, це на 503,3 млн грн або 28,3% більше, ніж за аналогічний період 2017 року.

Зокрема, до держбюджету надійшло 975,8 млн грн, що на 230,3 млн грн перевищує показник п’яти місяців минулого року. З них надійшло 431,5 млн грн податку на додану вартість, 116 млн грн податку на прибуток, 16,8 млн грн акцизного податку та 411,5 млн грн інших податків та платежів.

Доходи місцевих бюджетів Тернопільщини з початку року склали 1,305 млрд грн. Найбільшу питому вагу серед усіх надходжень займають податок на доходи фізичних осіб, якого до місцевих бюджетів надійшло 853,8 млн грн, та акцизний податок з роздрібного продажу підакцизних товарів (42,2 млн грн).