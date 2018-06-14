На Тернопільщині почав працювати дитячий табір «Ромашка», на реконструкцію якого витратили 300 тисяч гривень (фото)

Загалом на Тернопільщині діятиме влітку 294 дитячих табори, з яких 10 стаціонарних заміських закладів оздоровлення та відпочинку, 268 мовних та таборів з денним перебуванням дітей, 4 табори праці та відпочинку й 12 наметових містечок.

На Тернопільщині почав працювати дитячий табір «Ромашка», що у селі Нирків Заліщицького району.

Як повідомли УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, на його реконструкцію було виділено майже 300 тис. грн.

Зокрема, за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку на території табору збудували павільйон. Тепер там проводять різні розважальні, пізнавальні та культурно-мистецькі заходи.

«З районного бюджету кожного року також виділяються кошти і створюються додаткові можливості для наших дітей. З обласного бюджету на проведення оздоровчої кампанії ми виділили 6,48 млн грн. За бюджетні кошти оздоровлюємо в першу чергу дітей пільгових категорій. Тому, у цьому таборі, я переконаний, у дітей залишаться неперевершені враження і від Червоногородського замку, і від Джуринського водоспаду, що дозволить їм відірватися від соцмереж і відпочити на свіжому повітрі», – зазначив голова ТОДА Степан Барна

Під час відкриття табору він поспілкувався з дітками та пограв з ними у різні ігри. Принагідно керівник області розповів дітям, що в дитинстві також їздив у дитячий табір «Лісова казка» у Борщівці Лановецького району. Барна зізнався, що не хотів туди їхати, але його рідний брат заохотив своєю наполегливістю, адже був там вожатим.

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«Я дотепер отримую приємні спогади від перебування у цьому оздоровчому таборі на фоні красивого озера у селі Борщівка. Тому літні табори – це найкращі дитячі враження», – переконаний голова ТОДА.

Загалом на Тернопільщині діятиме влітку 294 дитячих табори, з яких 10 стаціонарних заміських закладів оздоровлення та відпочинку, 268 мовних та таборів з денним перебуванням дітей, 4 табори праці та відпочинку й 12 наметових містечок.

Довідка УНІАН. Починаючи з 2011 року щорічно із Заліщицького районного бюджету виділялось від 100 до 250 тис. грн на проведення капітальних ремонтів приміщень ДОЗ «Ромашка». Завдяки цьому до 1 червня 2018 року вдалося здійснити капітальні ремонти у всіх спальних корпусах, літній площадці, побудувати новий харчоблок, придбати м’який та твердий інвентар. Крім того, за кошти обласного бюджету, починаючи з 2013 року, відділ сім’ї та молоді облдержадміністрації направляє дітей пільгових категорій на оздоровлення та відпочинок в ДОЗ «Ромашка». Зокрема, у 2018 році у даному закладі пройдуть оздоровлення 190 дітей пільгових категорій.