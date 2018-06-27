На Тернопільщині затримали власника плантації конопель при спробі підкупу поліцейського (фото)

Чоловік пропонував поліцейському 70 тисяч гривень та 500 євро.

На Тернопільщині затримали чоловіка, який хотів підкупити начальника райвідділу поліції за 70 тисяч грнивень та 500 євро.

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, на території одного із сіл Монастириського району Тернопільської області працівники поліції виявили посів коноплі. Після цього житель м. Івано-Франківськ звернувся до начальника Монастириського ВП ГУНП вТернопільській області з пропозицією про надання неправомірної вигоди за недокументування факту незаконного посіву конопель на території району. Поліцейський рапортом повідомив про це своє керівництво. Чоловіка затримали учора під час передачі грошей у сумі 500 євро та 70 тисяч гривень.

Злочин викрито спільно з працівниками Тернопільського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Прокуратурою Тернопільської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ч.3 ст.369 КК України (надання службовій особі, яка займає відповідальне становище,неправомірної вигоди за не вчинення службовою особою в інтересах того, хто пропонує, дії з використанням наданого їй службового становища).

Як повідомляв УНІАН, СБУ затримала на хабарі одного з керівників патрульної поліції Хмельниччини.