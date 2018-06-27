На Тернопільщині затримали власника плантації конопель при спробі підкупу поліцейського (фото)

11:12, 27 червня 2018
Тернопіль
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На Тернопільщині чоловік хотів дати хабара поліцейському за недокументування посіву конопель /  фото прес-служба прокуратури Тернопільської області

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, на території одного із сіл Монастириського району Тернопільської області працівники поліції виявили посів коноплі. Після  цього житель  м. Івано-Франківськ звернувся до начальника Монастириського ВП ГУНП вТернопільській області з пропозицією про надання неправомірної вигоди за недокументування факту незаконного посіву конопель на території району. Поліцейський рапортом повідомив про це своє керівництво. Чоловіка затримали учора під час передачі грошей у сумі  500 євро та 70 тисяч гривень.

фото прес-служба прокуратури Тернопільської області

Злочин викрито спільно з працівниками Тернопільського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Прокуратурою Тернопільської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні  за ч.3 ст.369 КК України (надання службовій особі, яка займає відповідальне становище,неправомірної вигоди за не вчинення службовою особою в інтересах того, хто пропонує, дії з використанням наданого їй службового становища).

фото прес-служба прокуратури Тернопільської області

Як повідомляв УНІАН, СБУ затримала на хабарі одного з керівників патрульної поліції Хмельниччини.

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Теги: #хабар#Тернопільщина#конопля