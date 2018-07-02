40 дітей учасників АТО з Тернопільщини відправили на оздоровлення до Польщі (фото)

40 дітей учасників АТО з Тернопільщини відправили на оздоровлення до Польщі.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, дана група проведе два тижні у дитячому таборі у Мазовецькому воєводстві Республіки Польща.

«Приємно те, що ми сьогодні не наодинці з війною, яка має місце з російським окупантом. Приємно те, що партнери нашої області, партнери-регіони Польщі, Литви, Угорщини, Хорватії, Сербії з нами підтримують контакти не тільки на рівні моральної підтримки, а й беруть безпосередню участь в оздоровленні дітей та родин учасників бойових дій, а також самих учасників бойових дій», – зазначив під час проводів дітей голова Тернопільської ОДА Степан Барна.

Поїздка відбувається за сприяння ТОДА на запрошення Союзу польських карцерів (аналог українських пластунів – УНІАН) з Мазовецького воєводства.

За останніх три роки на оздоровленні за кордон побувало близько 400 дітей з Тернопільщини. Цього року планують оздоровити ще 200.