У складі національної дефлімпійської команди України від Тернопільського центру та ДЮСШІ «Інваспорт» майстер спорту України Руслана Муравська, виступаючи у стрибках у висоту, завоювала золоту нагороду.

Спортсменка з Тернопільщини виборола золоту медаль на Чемпіонаті Європи з легкої атлетики серед спортсменів з вадами слуху.

Як повідомили УНІАН в обласному управлiннi фiзичної культури та спорту, змагання проходили у столиці Болгарії Софії серед юніорів, участь в чемпіонаті взяли 200 спортсменів з 14 країн.

Читайте такожТернопільський легкоатлет Василь Макух встановив рекорд України з бігу на 100 метрів серед юніорів

У складі національної дефлімпійської команди України від Тернопільського центру та ДЮСШІ «Інваспорт» майстер спорту України Руслана Муравська (2000 р. н.), виступаючи у стрибках у висоту, завоювала золоту нагороду. Тренував спортсменку заслужений тренер України Михайло Васірук.