На Тернопільщині двох експедиторів підприємці звинувачують у привласненні 105 тисяч гривень

Місце перебування обох підозрюваних встановлюють оперативники.

На Тернопільщині двох експедиторів підприємці звинувачують у привласненні 105 тис. грн.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, зокрема в поліцію звернувся підприємець з Тернополя і повідомив, що житель Збаразького району скористався відсутністю електронної фіксації приходу-розходу товару і привласнив 80 тис. грн.

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У шахрайстві звинувачує свого підлеглого водія-експедитора і підприємець з Бучаччини. Чоловік розповів, що прийняв на роботу жителя Хмельницької області. Останній отримав кошти від клієнтів за реалізацію продукції і щез в невідомому напрямку. Сума збитків – 25 тис. грн.

Місце перебування обох підозрюваних встановлюють оперативники.

Щодо них відкрито кримінальне провадження за ст. 185 ч. 1 ККУ (крадіжка).