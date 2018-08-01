З’ясувалося, що внаслідок цього було змінено структуру веб-ресурсу та його інформаційне наповнення.

На Тернопільщині розшукують хакерів, які змінили наповнення сайту районної ради.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, до співробітників Кременецького відділу поліції надійшли матеріали від обласного управління Служби безпеки України щодо несанкціонованого втручання в роботу офіційного інформаційного ресурсу Кременецької районної ради. З’ясувалося, що внаслідок цього було змінено структуру веб-ресурсу та його інформаційне наповнення.

Відомості за даним фактом внесено до ЄРДР і кваліфіковано ч. 1 ст. 361 ККУ (есанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем).

Поліцейські встановлюють осіб, причетних до злочину.