На Тернопільщині у наркотоговця вилучили коштів на 710 тисяч гривень

Оперативники стежили за злочинцем кілька місяців.

На Тернопільщині у наркотоговця вилучили коштів на 710 тис. грн.

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, у поле зору правоохоронців 35-тирічний підозрюваний потрапив кілька місяців тому. Весь час оперативники документували та перевіряли інформацію. Під час однієї з оперативних закупок тернополянина піймали на гарячому при торгівлі метамфетаміном.

У нього вилучили 11 тис. євро, 12 тис. доларів США та 45 тис. грн.

Працівники поліції звернулися з клопотанням до суду щодо арешту чоловіка. Наразі він перебуває у слідчому ізоляторі.

Підозрюваний уже фігурував у кримінальних провадженнях відповідно до статті 307 ККУ (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Відповідатиме за аналогічний злочин і тепер). Вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу.

Окрім цього, в суді знаходиться провадження і по дорожньо-транспортній пригоді з летальним випадком, у якій він, перебуваючи в стані наркотичного сп'яніння, у 2016 році смертельно травмував людину та втік. За це чоловікові суд виніс покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі. Проте підозрюваний з рішенням не згідний і його адвокати подали апеляцію.