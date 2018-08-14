Від отриманих травм чоловік помер в реанімаційному відділені лікарні.

У Тернополі, впавши під час ремонтних робіт з 2-го поверху, загинув 45-річний чоловік.

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Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, нещасний випадок трапився 13 серпня на вул. Чалдаєва.

Правоохоронці встановили, що потерпілий – житель одного із сіл Бережанського району. Під час ремонтних робіт в будинку він впав з висоти другого поверху.

Чоловіка забрала швидка. Від отриманих травм чоловік помер в реанімаційному відділені лікарні.

Наразі з’ясовуються обставини інциденту.

Відомості про подію внесені до єдиного реєстру розслідування злочинів згідно ст. 115 Кримінального кодексу України.