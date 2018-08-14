У Тернополі, впавши під час ремонтних робіт з 2-го поверху, загинув 45-річний чоловік
15:08, 14 серпня 2018Тернопіль
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Від отриманих травм чоловік помер в реанімаційному відділені лікарні.
фото: УНІАН
У Тернополі, впавши під час ремонтних робіт з 2-го поверху, загинув 45-річний чоловік.
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Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, нещасний випадок трапився 13 серпня на вул. Чалдаєва.
Правоохоронці встановили, що потерпілий – житель одного із сіл Бережанського району. Під час ремонтних робіт в будинку він впав з висоти другого поверху.
Чоловіка забрала швидка. Від отриманих травм чоловік помер в реанімаційному відділені лікарні.
Наразі з’ясовуються обставини інциденту.
Відомості про подію внесені до єдиного реєстру розслідування злочинів згідно ст. 115 Кримінального кодексу України.
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