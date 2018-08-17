Відповідне рішення сьогодні ухвалили депутати на позачерговій сесії міської ради.

Тернопільська міська рада надала у безоплатне користування муніципальний стадіон футбольному клубу «Нива».

Як передає корепосндент УНІАН, відповідне рішення сьогодні ухвалили депутати на позачерговій сесії міської ради.

В документі сказано, що «з метою популяризації футболу, здорового способу життя серед широких верств населення та враховуючи рішення постійної комісії з гуманітарних питань» стадіон надається ТзОВ «Тернопільський професійний клуб «Нива» в безоплатне користування на 11 місяців для проведення матчів чемпіонату України з футболу серед команд Другої ліги сезону 2018/2019 років, згідно з календарем ігор.

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Довідка УНІАН. Тернопільський професійний футбольний клуб "Нива" засновано у Тернополі в січні 2016-го року.

Клуб не є правонаступником тернопільської «Ниви», яка припинила існування наприкінці 2015-го року.

21 червня 2017 року на XXVI Конференції ПФЛ футбольний клуб "Нива" Тернопіль отримав статус професійної команди та був включений до складу Професійної футбольної ліги.

У попередньому сезоні «Нива» грала свої домашні матчі у Вишнівці, оскільки власники команди та керівництво міста не знайшло порозуміння щодо використання стадіону.

Муніципальний стадіон, в ремонт якого було вкладено чималі кошти, фактично простоював, оскільки ФК «Тернопіль» ще раніше припинив свої виступи у професійному футболі.