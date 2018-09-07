8 вересня у Тернополі відбудуться змагання з бігу з призовим фондом в 1,2 тисячами доларів

Змагатимуться учасники у 12-ти вікових категоріях.

8 вересня у Тернополі відбудуться Легкоатлетичні змагання "Тернопільська озеряна 2018" з призовим фондом в 1,2 тис. доларів.

Як повідомили УНІАН організатори заходу, участь в змаганнях братимуть чоловіки та жінки різних вікових категорій. Всім їм треба буд пробігти довкола Тернопільського озера – 9 км. Участь у змаганнях є Безкоштовною за умови попередньої реєстрації. В день змагань внесок – 50 грн ( за виключенням учасників старше 55 років та дітей до 18 років).

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Реєстрація учасників відбувається за посиланням та на місці старту 08 вересня 2018 р. з 09.00 год до 11.30 год. Відкриття змагань – о 12год. Драйвова розминка о 12.15 год. Змагатимуться учасники у 12-ти вікових категоріях.

Організаторами змагань є Тернопільський міський центр фізичного здоровя населення, Федерація легкої атлетики Тернопільської області, управління у справах сім, молодіжної політики і спорту за підтримки Тернопільської міської ради, Тернопільського обласного віділення Національного олімпійського комітету України.