На Тернопільщині понад місяць розшукують безвісті зниклу 83-річну жінку (фото)
11:47, 07 вересня 2018Тернопіль
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Про зникнення мешканки хутора Корчунок села Пилатківці її родичка повідомила 2 серпня.
На Тернопільщині розшукують 83-річну жінку
На Тернопільщині понад місяць розшукують безвісті зниклу 83-річну жінку.
Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, про зникнення мешканки хутора Корчунок села Пилатківці її родичка повідомила 2 серпня.
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Жінка була одягнена в сіро-зелений сарафан в клітинку, через похилий вік зникла має проблеми з пам’яттю.
Усіх, хто бачив зниклу або володіє інформацією про її можливе місцеперебування, поліцейські просять телефонувати за номером у Борщові (03541) 2-11-45 або на лінію «102».
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