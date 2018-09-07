На Тернопільщині понад місяць розшукують безвісті зниклу 83-річну жінку (фото)

Про зникнення мешканки хутора Корчунок села Пилатківці її родичка повідомила 2 серпня.

На Тернопільщині понад місяць розшукують безвісті зниклу 83-річну жінку.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, про зникнення мешканки хутора Корчунок села Пилатківці її родичка повідомила 2 серпня.

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Жінка була одягнена в сіро-зелений сарафан в клітинку, через похилий вік зникла має проблеми з пам’яттю.

Усіх, хто бачив зниклу або володіє інформацією про її можливе місцеперебування, поліцейські просять телефонувати за номером у Борщові (03541) 2-11-45 або на лінію «102».