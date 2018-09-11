У Тернополі госпіталізували двох осіб, яких п’яний водій збив на переході (фото)

Результат проходження алкотесту у медзакладі – 1,61 проміле, це у вісім разів перевищує допустиму норму.

У Тернополі госпіталізували двох осіб, яких п’яний водій збив на пішохідному переході.

Як повідомили УНІАН в прес-службі патрульної поліції Тернополя, близько 23 год на пр. Злуки водій Renault Kangoo збив 33-річного чоловіка та 42-річну жінку. Обох забрала швидка.

За попередніми даними, у тернополянки – струс головного мозку, перелом стегна та закрита черепно-мозкова травма, іншого пішохода після обстеження відпустили додому.

Водій перебував за кермом з явними ознаками алкогольного сп’яніння. Результат проходження алкотесту у медзакладі – 1,61 проміле, це у вісім разів перевищує допустиму норму.

Обставини аварії з’ясовує слідчий.