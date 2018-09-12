На Тернопільщині підприємцям пропонують скористатися програмою кредитування під 7,5% річних

Загалом на відшкодування відсотків за такими кредитами з обласного бюджету до кінця 2018 року виділено 900 тис. грн.

На Тернопільщині суб’єктам малого і середнього підприємництва пропонують скористатися програмою кредитування під 7,5% річних.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, програма часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами банків для суб’єктів малого і середнього підприємництва почне діяти з 23 вересня.

«Такі кредити стали доступними завдяки тому, що обласна державна адміністрація спільно з Німецько-українським фондом розробила відповідний механізм , передбачивши в обласному бюджеті кошти на часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами банків для суб’єктів малого і середнього підприємництва», – зазначив голова ТОДА Степан Барна.

Загалом на відшкодування відсотків за такими кредитами з обласного бюджету до кінця 2018 року виділено 900 тис. грн.

Голова облради Віктор Овчарук запевнив, що на 2019 рік в обласному бюджеті на дані програму вже буде виділено значно більше коштів.

Кредитуватися будуть суб’єкти малого та середнього підприємництва, які зареєстровані на території Тернопільської області і здійснюють в межах регіону господарську діяльність, основний вид якої відповідає вимогам Порядку за встановленими основними напрямками, зокрема: сільське господарство, харчова та переробна промисловість, готельний та ресторанний бізнес, IT та телекомунікації, інформаційні послуги .

Підприємцю достатньо звернутися до банку-партнера - ПАТ «KredoBank» та підписати кредитну угоду.

Максимальна сума кредиту для суб’єкта малого та середнього підприємництва – 100 тис. євро. Кредити надаються виключно в національній валюті. Участь позичальника у фінансуванні об’єкту кредитування – не менше 20%.

Максимальний строк здійснення часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами банків не повинен перевищувати перші 24 місяці.