На Тернопільщині госпіталізовано 43-річного чоловіка, якого поранив з рушниці його знайомий
На Тернопільщині під час конфлікту 72-річний чоловік поранив з рушниці свого знайомого.
Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, повідомлення про вогнепальне поранення суглобу, яке отримав 43-річний житель райцентру, надійшло до співробітників Чортківського відділення поліції від медиків.
Правоохоронці встановили, що потерпілому поранення спричинив його знайомий. Під час розпивання алкоголю між чоловіками виник конфлікт.
В якийсь момент господар квартири схопив рушницю і вистрілив у знайомого.
За словами підозрюваного, він взяв рушницю лише щоб налякати гостя, направив дуло в підлогу та вистрілив, однак потрапив у ногу знайомому.
Розпочато кримінальне провадження за ст. 128 ч. 1 ККУ (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження).