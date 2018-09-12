На Тернопільщині госпіталізовано 43-річного чоловіка, якого поранив з рушниці його знайомий

Під час розпивання алкоголю між чоловіками виник конфлікт.

На Тернопільщині під час конфлікту 72-річний чоловік поранив з рушниці свого знайомого.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, повідомлення про вогнепальне поранення суглобу, яке отримав 43-річний житель райцентру, надійшло до співробітників Чортківського відділення поліції від медиків.

Правоохоронці встановили, що потерпілому поранення спричинив його знайомий. Під час розпивання алкоголю між чоловіками виник конфлікт.

В якийсь момент господар квартири схопив рушницю і вистрілив у знайомого.

За словами підозрюваного, він взяв рушницю лише щоб налякати гостя, направив дуло в підлогу та вистрілив, однак потрапив у ногу знайомому.

Розпочато кримінальне провадження за ст. 128 ч. 1 ККУ (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження).