Делегація з Тернопільщини бере участь у Форуму інновацій в Польщі.

Як повідомили УНІНА впрес-службі облдержадміністрації, цьогорічний Європейський тиждень інновацій охоплює питання біоінновацій, економіки, медицини, також відбуватимуться дебати щодо ролі інновацій та крос-секторальних технологій.

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Делегацію з Тернопільщини, яка бере участь у Форумі, очолюють голова ОДА Степан Барна та голова облради Віктор Овчарук.

Головна мета участі у Європейському тижні інновацій – це подальший розвиток стратегічного партнерства між Україною та Європою в економічній сфері, презентація економічного потенціалу Тернопільської області та України загалом.

У панельній дискусії «Дебати міст та регіонів - партнерів Люблінського воєводства» участь візьме голова облдержадміністрації Степан Барна.

В рамках заходу передбачається підписати угоду між Тернопільською обласною державною адміністрацією, Тернопільською обласною радою та Адміністрацією Маршалка Люблінського воєводства (Республіка Польща) про торговельно-економічне, науково-технічне і культурне співробітництво.