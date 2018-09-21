Тернопільська важкоатлетка Марія Хлян, встановивши рекорд, стала чемпіонкою України

Тернопільська важкоатлетка, майстер спорту України міжнародного класу Марія Хлян, встановивши рекорд, стала чемпіонкою України.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, чемпіонат України з важкої атлетики серед чоловіків та жінок проходив у Львові.

Виступаючи у ваговій категорії 71 кг, Хлян завоювала перше місце. У ривку вона показала результат 93 кг, у поштовху – встановила рекорд України - 117 кг. Тренують спортсменку Віктор Симів та Вікторія Шаймарданова.

Представник Тернопільського педуніверситету Михайло Гуменюк серед чоловіків у ваговій категорії 55 кг посів 6 місце, вихованка Скалатської ДЮСШ Іванна Павлик у ваговій категорії 64 кг була п’ятою.