Верхнім шаром з щебенево-мастикового асфальтобетону накрито 0,5 км траси.

На об’їзній Тернополя укладено вирівнюючий шар вже на половині ділянки.

Як повідомили УНІАН в Службі автомобільних доріг у Тернопільській області, вже облаштовано 1,8 тис. т асфальтобетону вирівнюючим шаром на трасі Р-41 в обхід Тернополя.

Також на цій же дорозі задіяно дві установки РЕКС для регенерації старого покриття.

Протяжність Р-41 становить 14,5 км. Наразі вже відфрезовано 11 км старого покриття, проведено регенерацію 9 км, укладено вирівнюючий шар на 8 км дороги, що становить половину протяжності траси.

Верхнім шаром з щебенево-мастикового асфальтобетону накрито 0,5 км траси.

На трасі М-12 Стрий–Тернопіль–Кропивницький–Знамʼянка дорожники укріплюють узбіччя та наносять розмітку, у напрямку Львова (дорога М-09 Тернопіль–Львів–Рава-Руська) – укріплюють узбіччя.