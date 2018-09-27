На Тернопільщині підприємство, яке виробляє на експорт скляну вироби, більш як удвічі збільшило кількість працівників
На Тернопільщині підприємство, яке виробляє на експорт скляних виробів, більш як удвічі збільшило кількість працівників.
Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, підприємство виробляє сувеніри у вигляді фруктів та цукерок, які користуються попитом серед туристів на ринках Італії.
Після того, як підприємець Інна Малісевич запросила до роботи майстра-італійця, який навчив працівників особливостям виготовлення сувенірів з муранського скла, минулого року тут відкрили новий цех. А цього річ кількість працівників зросла з 9 до 26.
Під час перебування в Кременеці з процесом виробництва ознайомився голова ТОДА Степан Барна.
«Відвідавши низку підприємств області, я можу з впевненістю стверджувати, що наші люди люблять свій край, мають стимул і бажання започатковувати й розвивати тут власну справу. Більше того, організовують роботу прозоро — створюють нові робочі місця та сплачують податки», – відзначив тенденції керівник області.