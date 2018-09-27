На Тернопільщині підприємство, яке виробляє на експорт скляну вироби, більш як удвічі збільшило кількість працівників

Підприємство виробляє сувеніри у вигляді фруктів та цукерок

На Тернопільщині підприємство, яке виробляє на експорт скляних виробів, більш як удвічі збільшило кількість працівників.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, підприємство виробляє сувеніри у вигляді фруктів та цукерок, які користуються попитом серед туристів на ринках Італії.

Після того, як підприємець Інна Малісевич запросила до роботи майстра-італійця, який навчив працівників особливостям виготовлення сувенірів з муранського скла, минулого року тут відкрили новий цех. А цього річ кількість працівників зросла з 9 до 26.

Під час перебування в Кременеці з процесом виробництва ознайомився голова ТОДА Степан Барна.

«Відвідавши низку підприємств області, я можу з впевненістю стверджувати, що наші люди люблять свій край, мають стимул і бажання започатковувати й розвивати тут власну справу. Більше того, організовують роботу прозоро — створюють нові робочі місця та сплачують податки», – відзначив тенденції керівник області.