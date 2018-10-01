На Тернопільщині внаслідок необережності при палінні загинув чоловік

Ймовірна причина виникнення пожежі – необережність під час паління.

На Тернопільщині внаслідок необережності при палінні загинув місцевий житель.

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Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, 28 вересня в селі Шманьківчики Чортківського району на вул. Парковій виникла пожежа в кімнаті житлового будинку.

Вогнем знищено диван та пошкоджено підлогу на площі 4 м кв. На місці пожежі виявлено труп власника будинку, громадянина 1968 року народження. Ймовірна причина виникнення пожежі – необережність під час паління. Сума матеріальних збитків встановлюються.

Пожежу ліквідовано черговим караулом 6-ї державної пожежно-рятувальної частини, під час гасіння врятовано одну будівлю.