Правоохоронці розшукують зниклу 26-річну тернополянку (фото)
11:16, 05 жовтня 2018Тернопіль
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Віолета Лещишин 2 жовтня близько 7 ранку вийшла з дому та не повернулася.
У Тернополі зникла 26-річна дівчина / фото Нацполіція
Правоохоронці розшукують зниклу 26-річну тернополянку.
Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, 3 жовтня на лінію «102» надійшло повідомлення від чоловіка, який повідомив, що його дружина Віолета Лещишин 2 жовтня близько 7 ранку вийшла з дому та не повернулася. Місце знаходження краянки невідоме.
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Усіх, хто бачив зниклу або володіє будь-якою інформацією про її можливе місцеперебування, поліцейські просять телефонувати за номером у Тернополі (0352) 27-11-70 або на лінію «102».
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