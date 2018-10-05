Правоохоронці розшукують зниклу 26-річну тернополянку (фото)

Віолета Лещишин 2 жовтня близько 7 ранку вийшла з дому та не повернулася.

Правоохоронці розшукують зниклу 26-річну тернополянку.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, 3 жовтня на лінію «102» надійшло повідомлення від чоловіка, який повідомив, що його дружина Віолета Лещишин 2 жовтня близько 7 ранку вийшла з дому та не повернулася. Місце знаходження краянки невідоме.

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Усіх, хто бачив зниклу або володіє будь-якою інформацією про її можливе місцеперебування, поліцейські просять телефонувати за номером у Тернополі (0352) 27-11-70 або на лінію «102».