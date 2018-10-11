14-річний уроджень Козівського району взяв у свого товариша газовий пістолет «Макаров» і вирішив стріляти по пляшках, які розмістив неподалік приміщення гуртожитку.

У Тернополі неповнолітній студент з газового пістолета стріляв з вікна гуртожитку по пляшках.

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Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, студента одного із навчальних закладів міста зафіксувала на телефон небайдужа перехожа й повідомила про постріли поліції.

Встановлено, що 14-річний уроджень Козівського району взяв у свого товариша газовий пістолет «Макаров» і вирішив стріляти по пляшках, які розмістив неподалік приміщення гуртожитку.

Порушник у скоєному зізнався. Передали на експертизу правоохоронці ще одну зброю. Предмет, схожий на пістолет «KWC», добровільно віддав 15-річний сусід по кімнаті.

Перед законом відповідатимуть батьки малолітніх правопорушників. На них працівники поліції склали адміністративні матеріали за ст. 184 Кодексу України про Адміністративні Правопорушення «Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей».