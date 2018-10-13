У Тернополі відкрили меморіальну дошку загиблому в АТО фотожурналісту Гурняку (фото)

Це вже третя меморіальна дошка Гурняку, попередні дві відкрили на фасадах школи та коледжу, де він навчався.

У Тернополі відкрили меморіальну дошку загиблому в АТО фотожурналісту Віктору Гурняку.

Як передає кореспондент УНІАН, розмістили її на фасаді будівлі станиці Тернопільського Пласту, вихованцем якого був Гурняк.

Участь у відкритті взяли родичі, друзі загиблого, пластуни.

Це вже третя меморіальна дошка Гурняку, попередні дві відкрили на фасадах школи та коледжу, де він навчався.

Читайте такожДочці загиблого в АТО жителя Тернопільщини указом президента призначено стипендію

Довідка УНІАН. Віктор Гурняк (08.06.1987 – 19.10.2014) – журналіст, фотокореспондент, член Національної скаутської організації України «Пласт», боєць 24-го батальйону територіальної оборони «Айдар».

У 14 років вступив до Національної скаутської організації України «Пласт». Працював в щоденній газеті «20 хвилин», був редактором пластового часопису «Цвіт України».

Працював фотокореспондентом інформаційного агентства «УНІАН», фотографував для міжнародної інформаційної агенції REUTERS. Спільно з друзями заснував фотоагенцію LUFA.

У 2014 році приєднався до команди інтернет-проекту INSIDER. Взимку 2013-2014 років перебував на Майдані Незалежності у Києві, де був активним учасником Революції гідності. У березні 2014 року як фотокореспондент Гурняк вирушив до Сімферополя, де надавав допомогу українським військовим, які були заблоковані у своїх частинах.

З початком антитерористичної операції на сході України, неодноразово вирушав до зони бойових дій як фотокореспондент та волонтер. Влітку 2014 року добровільно вступив до 24-го батальйону територіальної оборони «Айдар».

З вересня 2014 року брав участь в антитерористичній операції на сході України. 19 жовтня 2014 року загинув під час мінометного обстрілу при спробі вивезти на машині поранених товаришів з поля бою, в районі 32-го блок-посту поблизу села Сміле Слов‘яносербського району Луганської області.

22 жовтня 2014 року похований на полі Почесних поховань №83 Личаківського кладовища міста Львів.

У місті Тернопіль 3 червня 2015 року на фасаді будівлі Технічного коледжу Тернопільського національного технічного університету (вулиця Леся Курбаса, 13) та 13 жовтня 2015 року на фасаді будівлі загальноосвітньої школи №27 (вулиця Пантелеймона Куліша, 7), де навчався Гурняк, йому відкриті меморіальні дошки.

19 серпня 2016 року рішенням Тернопільської міської ради Тернопільській загальноосвітній школі №27 присвоєно ім’я Віктора Гурняка.

Нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня (31.10.2014; посмертно), Пластовим Залізним Хрестом (посмертно), Пластовим Бронзовим хрестом за геройський чин (18.04.2015; посмертно), відзнакою «Народний Герой України» (23.06.2015; посмертно), Почесний громадянин міста Тернополя (18.08.2015; посмертно).