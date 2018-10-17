На Тернопільщині налякані коні вбили пенсіонерку

За даними правоохоронців, підводу з кіньми найняли місцеві жителі, котрі щойно відсвяткували весілля щоб розвезти позичений посуд.

На Тернопільщині коні смертельно травмували 76-річну місцеву жительку. Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, нещасний випадок трапився у селі Мала Іловиця Шумського району. За даними правоохоронців, підводу з кіньми найняли місцеві жителі, котрі щойно відсвяткували весілля щоб розвезти позичений посуд. Запряжена підвода стояла на подвір’ї. В якийсь момент коні сполохалися, зірвалися з місця та набігли на пенсіонерку, яка йшла вулицею. Від отриманих травм жінка померла. Даний факт правоохоронці внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

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